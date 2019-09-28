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160 bin Euro'luk operasyon!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.09.2019 18:26 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir iş yerinden çelik kasa içerisinde bulunan 160 bin euro ve 10 bin TL’yi çalan hırsızlar Tekirdağ ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

160 bin Euro'luk operasyon!

Edinilen bilgiye göre, Lala Paşa Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında bisiklet ile olay yerine gelen iki şüpheli binanın balkonundan tırmanarak iş yerine girmeleri güvenlik kameralarınca tespit edildi. Yüzleri maskeli hırsızlar olayın ardından kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikatı derinleştiren polis iki şüpheliyi İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarla kıskıvrak yakaladı.

160 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüphelilerin üzerinde çalınan iş yerinden alındığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 160 bin euro ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheliler yakalanan Erzurum’a getirilerek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum operasyon 160 bin euro

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