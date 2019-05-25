160 TL borç için iki çocuk babasına tecavüz iddiası! Halı yıkamacıdan şoke eden savunma

Döşemealtı İlçe Jandarma Karakolu'na giden C.H., 160 TL borçlu olduğunu belirttiği halı yıkamacı F.S. ile arkadaşı A.A.'nın 22 Mayıs'ta tecavüzüne uğradığını öne sürerek şikayette bulundu.

İfade tutanağında başına gelenleri anlatan C.H., evindeki halıları yıkattığı için borçlu olduğu yıkamacı F.S.'nin arkadaşı A.A. ve tanımadığı 3 kişiyle sabah erken saatlerde evine geldiğini belirterek, "Ben F.S. ve A.A.'yı tanıdığım için kapıyı açtım. F.S. bana, 'Neden borcunu ödemiyorsun?' dedi. Ben de borcumun bir kısmını ödediğimi, geri kalan kısmını ise 3-5 gün sonra ödeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine F.S., beni ittirerek kanepenin üzerine uzattı. Bana, küfretti. Ardından A.A. ve F.S. beni dövdü. Diğer 3 erkek evime girmedi ve olaya karışmadı" dedi.

Ardından A.A. ve F.S.'nin kendisini bir odaya götürüp tecavüz ettiğini iddia eden C.H., konut dokunulmazlığını ihlal eden, kendisini hürriyetinden yoksun bırakan, tehdit edip, hakarette bulunan, darbeden ve cinsel saldırıda bulunan 2 şüpheliden şikayetçi ve davacı olduğunu kaydetti. Şikayet üzerine F.S. ve A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.