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166 kişinin küllerini taşıyordu! Dünya'ya dönerken kaybolduğu açıklandı!

Almanya merkezli uzay girişimi The Exploration Company, yeryüzüne dönmesi planlanan ve 166 kişinin küllerini taşıyan kapsülün kaybolduğunu açıkladı.

166 kişinin küllerini taşıyordu! Dünya'ya dönerken kaybolduğu açıklandı!

Almanya merkezli The Exploration Company (TEC), 166 kişinin küllerini taşıyan uzay kapsülünün Dünya’ya dönüş sırasında kaybolduğunu duyurdu.

166 kişinin küllerini taşıyordu! Dünya ya dönerken kaybolduğu açıklandı! 1

İLETİŞİM KESİLDİ, ÖZÜR DİLENDİ

“Nyx Mission Possible” adlı görev kapsamında kapsülün, taşıdığı küllerle birlikte güvenli şekilde yeryüzüne inmesi hedefleniyordu. Ancak atmosfere yeniden giriş aşamasında bir sorun meydana geldi ve kapsülle iletişim kesildi.

166 kişinin küllerini taşıyordu! Dünya ya dönerken kaybolduğu açıklandı! 2

kapsüllerine emanet edilen tüm kişisel eşyalar için müşterilerinden özür dilediğini ifade etti. Şirket, yaşanan sorunun nedenini belirlemek için teknik incelemelerin sürdüğünü ve benzeri durumların yaşanmaması adına süreci ayrıntılı biçimde değerlendirdiklerini duyurdu. (Oda TV)

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Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya
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