'17 Ağustos depremi' dizi oluyor!

17 Ağustos 1999 depremini konu alan ‘’Yarım’’ ile Hollywood'un en önemli senaryo yarışmalarından Truby Awards’ta ‘’En iyi drama dizisi’’ dalında ödüle layık görülen genç oyuncu Fırat Temir, dizi sektörüne hızlı bir giriş yapmayı hedefleyen Od Yapım’la el sıkıştı.

“Yarım” dizisi için iddialı bir oyuncu kadrosu kurmaya hazırlanan yapım şirketi, cast çalışmalarına başlandığını, prodüksiyon faaliyetlerinin de son hızıyla devam ettiğini duyurdu.

Dizide travma sonrası stres bozukluğu hastalığıyla mücadele eden başrol karakteri Rüzgar’a hayat verecek olan Temir, ‘’ Kariyerimde hissettiğim en kıymetli, en özelsorumluluk. Rolümün hakkını vermek için hem mental, hem de fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıyorum. ’’ diyerek heyecanını dile getirdi.

Projenin süpervizörlüğünü yapan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan ise "Yarım, üç sene boyunca üzerinde özenle çalışılmış bir proje. Bu insanların öyküsünü seyircilere nitelikli bir şekilde aktarabilmek adına, her biri alanlarında uzman dünyaca ünlü profesyonellerle çalışıldı. Yalnızca bir televizyon dizisi olmanın ötesinde, Gölcük'te "Umut Atölyesi" adında bir kuruluş oluşturup gerek travma sonrası stres bozukluğuyla ilgili, gerekse deprem kuşağında yaşayan bir ülke olarak bundan sonrasında başımıza gelebilecek afetler ve olası kayıplar hakkında güçlü bir farkındalık yaratmak istiyoruz.’’ dedi.

