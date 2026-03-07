17. günde iftara ne pişirsem diyenlere: 5 dakika çorbası, saray sarması ve kaşık tatlısı

Ramazanın 17. gününde iftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.

5 DAKİKA ÇORBASI

Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı soğuk su

4 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1/2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

Yapılışı

5 dakika çorbası için tencereye tereyağı ve zeytinyağını ekleyip eritin.

Üzerine unu ilave ederek 2-3 dakika kavurun. Domates salçası ve biber salçasını ekleyip kavurmaya devam edin.

Soğuk suyu ekleyip topaklanmaması için çırpın. Ardından sıcak suyu ilave edip kaynamaya bırakın.

Pul biber, kuru nane, karabiber ve tuzu ekleyin. Yaklaşık 3 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatın.

KIYMALI SARAY SARMASI

Malzemeler

400 gram kıyma

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

1 adet kapya biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tutam toz kırmızı biber

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

4 adet lavaş

1 yemek kaşığı sıvı yağ (kabı yağlamak için)

Servis için:

2-3 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

Yapılışı

Kıymayı bir kaba alın. Üzerine ince doğranmış yeşil biber, soğan ve kapya biberi ekleyin.

Domates salçası, tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ilave ederek iyice yoğurun.

Hazırladığınız harcı lavaş ekmeklerinin üzerine eşit şekilde bastırarak yayın.

Lavaşları sıkı şekilde dürüm yapın ve yaklaşık 4 santimetre genişliğinde dilimleyin.

Fırın kabını sıvı yağ ile yağlayıp dilimleri dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

PANCARLI PEYNİR SALATASI

Malzemeler

1 adet orta boy pancar

1 adet taze soğan veya frenk soğanı

1 dal taze nane

100 gram labne peyniri

100 gram süzme peynir

2 yemek kaşığı sirke

Yapılışı

Tencereye sirke ve biraz su ekleyin. Soymadan bütün halde pancarı tencereye koyup hafif yumuşayana kadar haşlayın. Ayrı bir kapta ince doğranmış taze soğan veya frenk soğanı, taze nane ve peynirleri karıştırın.

Haşlanan pancarı ince dilimler halinde kesin. Streç film serilmiş küçük kalıplara pancar dilimlerini yerleştirin. Ortasına peynirli karışımı doldurun. Servise kadar buzdolabında bekletin. Ardından kalıptan çıkarıp servis tabağına alın.

KARAMELLİ KAŞIK TATLISI

Malzemeler

Tatlı için:

1 litre süt

125 gram margarin

1 su bardağı un

1 su bardağı (1 parmak eksik) toz şeker

125 gram sıvı krema

1 paket vanilin

Karameli için:

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı su (nişastayı açmak için)

1 çay kaşığı tereyağı

Üzeri için:

3 yemek kaşığı fındık kırığı yada ceviz

Yapılışı

Tencereye margarini ekleyip eritin. Üzerine unu ilave ederek kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından sütü, kremayı ve şekeri ekleyin. Sürekli karıştırarak kaynayıp koyu kıvam alana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyip mikserle yaklaşık 5 dakika çırpın. Karışımı hafif ıslatılmış borcama döküp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Karamel sosu için bir kapta su ve nişastayı karıştırın. Tavaya şekeri ekleyip kısık ateşte eritin. Karamel rengini alınca yarım su bardağı suyu ekleyin ve karıştırarak eritin. Ardından nişastalı karışımı ekleyip kaynayana kadar karıştırın.

Son olarak tereyağını ekleyin ve eriyince ocaktan alın. Hazırlanan karameli soğuyan tatlının üzerine dökün ve spatula ile yayın. Üzerini süsleyip buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!