66 yıllık Ramazan sırrı: "50 kilosunu yapana kadar 150 tepsi baklava çıkar"

Bursa’da Ramazan ayının en özel tatlılarından biri olarak bilinen Ramazan helvası, yarım asrı aşan geçmişiyle iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. 1960 yılında ortaya çıkarılan ve yapım tekniği sır gibi saklanan bu eşsiz lezzet, sadece Ramazan ayında satışa sunuluyor.

Sedef Karatay Bingül

Sadece un, su ve yağdan ibaret olan ancak yapılış tekniği sır gibi saklanan Ramazan helvası, sofraya ulaşana kadar meşakkatli bir süreçten geçiyor.

Birçok aşamadan geçirilen ve yapımı saatler süren bu eşsiz lezzeti Bursa'da birçok yer yapmaya çalışsa da sır gibi saklanan hazırlanışı nedeniyle istenilen lezzete ulaşamadığı belirtiliyor.

"ESKİLER BİLİR İFTAR SOFRASINDAN EKSİK ETMEZ"

Güven Baba, "Dedem çok meraklı, yeniliklere açık biriymiş. Farklı tatlıları çok denemiş o dönemde. O yüzden 'Meraklı Baklavacı' olarak biliniyormuş. Baklava dışında bir şeyler yapmak istemiş. Deneye deneye bunu bulmuş. Adını Ramazan helvası koymuş. 1960'tan bu yana Ramazan helvası olarak sadece Ramazan ayında satılıyor. Eskiler bilir bu tatlıyı ve iftar sofrasından eksik etmez" ifadelerini kullandı.

Kendileri dışında bazı yerlerde de yapıldığını ancak formülü bilinmediği için istenen lezzetin yakalanamadığını aktaran Baba, "Tüketiciler başka yerlerden alıyorlar ve birçoğu 'yağ içinde' şikayeti yüzünden bir daha yemiyorlar. Çünkü kötü yapılıyor. Biz bunun mucidiyiz ve hazırlarken 66 yıllık emeği, lezzeti, duyguyu koruyoruz" diye konuştu.

"50 KİLO RAMAZAN HELVASI YAPANA KADAR 150 TEPSİ BAKLAVA YAPARSIN"

Ramazan helvasının hazırlanışının saatler sürdüğünü ve kendi yaptıklarının ağızda dağıldığını anlatan Güven Baba, şunları söyledi: "Un, yağ ve su içeriyor ama el emeği önemli olan. Yapılışı çok zor. Elde tek tek işleniyor. 50 kilo Ramazan helvası yapana kadar 150 tepsi baklava yaparsın. Ramazan ayına özel işçi alıyoruz. Onlar tek tek işliyor. Hamur yoğruluyor. Çıkınca hamur dinleniyor. Tatlı olana kadar 3-4 kez periyotlar halinde dinlendiriliyor. Elde yuvarlanır, işlenir. Bütün aşamalarından sonra yağda kızartılıyor ve şekere batırılıyor. 15 kişi çalışıyor, sabah 08.00 gibi başlıyor, akşam 18.00'e kadar bununla ilgileniyorlar."

Anahtar Kelimeler:
Bursa Ramazan tatlı helva
