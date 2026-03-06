YEMEK

Bugün iftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 16. günü iftar menüsü hazır!

Ramazan ayının bereketi sofralara yansımaya devam ediyor. 16. gün iftar menüsünde geleneksel lezzetler bir araya geliyor. Menünün başında yöresel bir lezzet olan lebeniye çorbası yer alırken ana yemekte taze patlıcan dolması bulunuyor. Yanında yalancı su böreği ve kabaklı yoğurt mezesiyle zenginleşen iftar sofrası, kakaolu sultan tatlısı ile tatlı bir final yapıyor. İşte Ramazan’ın 16. günü için hazırlanan iftar menüsü ve tarifleri…

Sedef Karatay Bingül

Ramazanın 16. gününde iftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Köfteleri kızartmak için:
1 yemek kaşığı tereyağı

Köfteleri için:
200 gram kıyma

1 adet kuru soğan

5-6 dal maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Çorba için:
1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı kırık pirinç

1,5 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı limon suyu

6 su bardağı su

Üzeri için:
1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı

Lebeniye çorbası için pirinci tencereye alın ve üzerine 1 su bardağı su ekleyerek pişirin. Pirinçler yumuşadıktan sonra biraz daha su ilave ederek kaynamaya bırakın.

Çorbanın terbiyesi için yoğurt, un ve limon suyunu bir kapta güzelce karıştırın.

Köfte için kıyma, rendelenmiş soğan, ince doğranmış maydanoz, tuz ve karabiberi yoğurun. Harçtan nohut büyüklüğünde küçük köfteler yuvarlayın.

Çorbadan bir kepçe alarak terbiyenin içine ekleyin ve ısısını dengeleyin. Ardından terbiyeyi çorbanın içine aktarın. Haşlanmış nohutları da ekleyip karıştırarak kaynatın.

Köfteleri tavada tereyağında kızartın. Üzerine kuru naneyi ekleyip ocaktan alın. Köfteleri çorbanın içine ekledikten sonra lebeniye çorbası servise hazırdır.

TAZE PATLICAN DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

10-15 adet küçük patlıcan

1 su bardağı baldo pirinç (veya kırık pirinç)

1 çay bardağı haşlanmış nohut

400 gram yağlı dana kıyma

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

Yarım limonun suyu

2 adet orta boy domates

Pişirmek için:
1 tatlı kaşığı tepeleme biber salçası

1 salkım koruk

1 su bardağı su

Servis için:
3-4 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı

Patlıcanları oyup içlerini temizleyin. Kapak yapmak için patlıcanın içinden parçalar ayırın.

İç harç için pirinç, nohut, kıyma, salça, baharatlar, limon suyu ve doğranmış domatesleri karıştırın.

Hazırlanan harcı patlıcanların içine yaklaşık bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. Üstlerini ayırdığınız patlıcan parçalarıyla kapatın.

Dolmaları tencereye dizin. Salça ve suyla sos hazırlayıp üzerine dökün. Üzerine ağırlık yapması için kapak veya taş koyun ve korukları ekleyin. Yaklaşık 30 dakika pişirin.

Sarımsakları dövün, içine kuru nane ve dolmanın suyundan biraz ekleyip karıştırın. Bu sosu dolmaların üzerine ekleyip 5 dakika daha pişirin. Dolma servise hazırdır.

YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Sosu için:
2 adet yumurta

1 adet soda

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

Börek için:
5 adet yufka

1 kase peynir

Yapılışı

Yalancı su böreği için sos malzemelerini bir kapta çırpın.

Yağlanmış fırın kabına bir yufkayı tam olarak serin ve üzerine sostan sürün. Her yufkadan sonra aynı işlemi tekrarlayın.

Orta katına gelince peyniri ufalayarak eşit şekilde yayın.

Yufkalar bitene kadar işlemi sürdürün. Son kata gelince ilk serdiğiniz yufkayı üstüne zarf şeklinde kapatın.

Böreği dilimleyin ve kalan sosu üzerine dökün. 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Yalancı su böreği servise hazırdır.

KABAKLI YOĞURT MEZESİ TARİFİ

Malzemeler

Meze için:
2 adet kabak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

6 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı mayonez

Bir tutam dereotu

Sosu için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı ceviz

1 çay kaşığı toz biber

Yapılışı

Kabakları kabuklarını soymadan rendeleyin. Tavaya zeytinyağını ekleyip kabakları 15-20 dakika kadar soteleyin. Suyunu çekip yumuşayan kabakları ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bir kapta yoğurt, rendelenmiş sarımsak, mayonez ve tuzu karıştırın. Soğuyan kabakları ve ince doğranmış dereotunu ekleyip karıştırın.

Servis tabağına alın.

Sos için tavada zeytinyağını kızdırın, ceviz ve toz biberi ekleyin. Hazırlanan sosu mezelerin üzerine gezdirerek servis edin.

KAKAOLU SULTAN TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:
125 gram oda sıcaklığında tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2-2,5 su bardağı un

Bulamak için:
1 çay bardağı mavi haşhaş

Şerbeti için:
1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 dilim limon

Yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Tencereye su, şeker ve limonu alın. Şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatıp ocaktan alın.

Hamur için tüm malzemeleri bir kapta yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan parçalar koparıp mavi haşhaşa bulayın ve fırın tepsisine dizin.

170 derece fırında üzeri çatlayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine şerbeti dökün.

Şerbetini tamamen çekince üzerini ceviz ve çikolatayla süsleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

