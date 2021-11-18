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17 Kasım reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

18.11.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Kasım Çarşamba akşamı MasterChef, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Alparslan, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı.

17 Kasım reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

17 Kasım 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Ada Masalı, Show TV’de Üç Kuruş, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

17 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Sadakatsiz”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Sadakatsiz” 3.sırada “Sadakatsiz” dizisinin özeti yer aldı.

17 Kasım reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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