Samsung Electronics, üst yönetim kadrosunda gerçekleştirdiği değişiklikleri resmen duyurdu. Şirketin mobil cihazlarından sorumlu Mobile eXperience (MX) bölümünün başına Won-Joon Choi getirildi. 2020 yılının başlarında DJ Koh'un yerine göreve gelen TM Roh ise bundan sonra Samsung Electronics'in eş CEO'su ve Device eXperience (DX) bölümünün başkanı olarak daha geniş kapsamlı sorumluluklarına odaklanacak.

SAMSUNG'UN MOBİL BÖLÜMÜNDE WON-JOON CHOI DÖNEMİ BAŞLADI

Mart 2025'ten bu yana Samsung MX'in operasyon direktörü (COO) olarak görev yapan Won-Joon Choi, şirketin mobil bölümünün yeni başkanı oldu. Choi, daha önce Galaxy S26 serisi, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 serisinin piyasaya sürülme süreçlerine liderlik etmişti.

Choi, Stanford Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı. Daha önce Qualcomm ve Atheros'ta çalışan yönetici, kablosuz iletişim teknolojileri ve yarı iletken çiplerin araştırma ve geliştirme süreçlerinde deneyime sahip.

SAMSUNG'UN ÇİP BÖLÜMÜNDE DE ÖNEMLİ ATAMALAR YAPILDI

Samsung Electronics, mobil bölümündeki yönetim değişikliğinin yanı sıra yarı iletken faaliyetlerinde de yeni atamalar ve terfiler açıkladı.

Sang Joon Hwang: Daha önce icra başkan yardımcısı (Executive Vice President) unvanıyla Bellek Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Hwang, başkan (President) unvanıyla Bellek İş Birimi Başkanlığına terfi ettirildi. Yönetici, geçmişte DRAM ve HBM geliştirme çalışmalarına liderlik etmişti.

Daha önce icra başkan yardımcısı (Executive Vice President) unvanıyla Bellek Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Hwang, başkan (President) unvanıyla Bellek İş Birimi Başkanlığına terfi ettirildi. Yönetici, geçmişte DRAM ve HBM geliştirme çalışmalarına liderlik etmişti. Sangyeun Cho: İcra başkan yardımcısı (Executive Vice President) unvanıyla Device Solutions Americas Başkanı olarak görev yapan Cho, başkan (President) unvanıyla System LSI İş Birimi Başkanlığına terfi ettirildi.

İcra başkan yardımcısı (Executive Vice President) unvanıyla Device Solutions Americas Başkanı olarak görev yapan Cho, başkan (President) unvanıyla System LSI İş Birimi Başkanlığına terfi ettirildi. Jong Myeong Lee: İcra başkan yardımcısı (Executive Vice President) unvanıyla Süreç Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Lee, başkan (President) unvanıyla Device Solutions (DS) bölümünün Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi (CTO) pozisyonuna terfi ettirildi.

TM ROH, SAMSUNG'UN EŞ CEO'SU OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Samsung'un üst yönetimindeki iki önemli pozisyonda ise değişiklik yapılmadı.

Vice Chairman unvanını taşıyan Young Hyun Jun, Device Solutions (DS) bölümünün başındaki görevini sürdürecek ve Samsung Electronics'in eş CEO'su olmaya devam edecek.

TM Roh da Device eXperience (DX) bölümünün başkanlığı ve Samsung Electronics eş CEO'luğu görevlerini koruyacak. Böylece Roh, mobil bölümün günlük yönetimini Won-Joon Choi'ye devrederken şirketin üst yönetimindeki konumunu sürdürecek.

Kaynak: SAMMobile