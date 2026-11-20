WhatsApp, grup sohbetlerinin kapasitesini artıran yeni bir güncellemeyi kullanıma sunmaya başladı. Daha önce bir gruba en fazla 1024 kişi katılabilirken yeni sınır 1500 kişi olarak belirlendi.

Hem Android hem de iOS platformlarını kapsayan değişiklik, standart WhatsApp gruplarının yanı sıra topluluklar içerisindeki grup sohbetleri için de geçerli olacak.

Yeni sınır sayesinde geniş aileler, okul toplulukları ve profesyonel ekipler daha fazla kişiyi tek bir grup altında bir araya getirebilecek. Böylece daha önce tek bir gruba sığmayan bazı büyük topluluklar, daha fazla üyeyle aynı sohbeti sürdürebilecek.

MEVCUT WHATSAPP GRUPLARI DA OTOMATİK GÜNCELLENECEK

Yeni üye sınırından yararlanmak için grup yöneticilerinin herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek.

Güncelleme hesaplarına ulaştığında mevcut gruplar otomatik olarak 1500 kişilik kapasiteyi desteklemeye başlayacak. Bu sayede daha önce 1024 üyeye ulaşmış bir gruba 476 kişi daha eklenebilecek.

Değişiklik, WhatsApp toplulukları içerisindeki grup sohbetlerini de kapsıyor. Böylece topluluk yöneticileri, mevcut gruplarını eski üye sınırına takılmadan büyütebilecek.

Ancak topluluk duyuru gruplarında herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Bu gruplar zaten 2000 üyeye kadar destek sunduğundan yeni 1500 kişilik sınırdan etkilenmeyecek.

BAZI HESAPLAR KULLANABİLİYOR

WhatsApp'ın yeni 1500 kişilik grup sınırı, Android ve iOS uygulamalarının en güncel sürümlerini kullanan bazı hesaplarda erişime açıldı.

Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için özellik tüm hesaplarda aynı anda kullanıma sunulmadı. Fakat güncellemenin önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba ulaşması bekleniyor. WhatsApp, yeni sınırın tüm kullanıcılara ne zaman açılacağını henüz açıklamadı.

Kaynak: WABetaInfo