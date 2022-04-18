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  4. 17 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

17 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

18.04.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Nisan Pazar akşamının reyting sonuçları birincisinin hangi yapım olduğu televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 17 Nisan 2022 Pazar akşamı Yargı, Adı Sevgi, Çöpçüler Kralı ve Survivor All Star 2022 ekrana geldi. Peki Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? 17 Nisan 2022 Pazar gününün reyting sonuçları haberimizde...

17 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

17 Nisan 2022 Pazar akşamının reyting sonuçları Yargı, Adı Sevgi, Çöpçüler Kralı ve Survivor All Star 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 17 Nisan 2022 reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

17 Nisan Pazar akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu. 17 Nisan reytingleri açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

16 NİSAN REYTİNGLERDE BİRİNCİ KİMDİ?

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Gönül Dağı (Özet) ön izleme aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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