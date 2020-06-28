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17 yaşındaki İpek Yıldırım'dan kahreden haber

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2020 22:12 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

17 yaşındaki İpek Yıldırım'dan kahreden haber

Didim'de 9 gün önce meydana gelen trafik kazasında dolmuş ile motosiklet çarpışmış motosiklet sürücüsü Mehmet Onat (22) kazada hayatını kaybetmiş, arkasında yolcu olarak bulunan kız arkadaşı İpek Yıldırım(17) ise ağır yaralanmıştı.

9 GÜNLÜK MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazada ağır olarak yaralanan genç kız, Didim Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın'a sevk edilmişti. 9 gündür Aydın'da yoğun bakım servisinde tedavisi süren İpek Yıldırım yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi yasa boğulurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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