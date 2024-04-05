Kendisini zaman yolcusu ilan etti! 'Önümüzdeki dokuz ay' diyerek kehanetlerini sıraladı... Sosyal medyada gündem yarattı

TikTok'ta 'Radianttimetraveler' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi yakın zamanda gerçekleşmesini öngördüğü önemli olayları anlatarak dikkatleri üzerine çekti. TikTok'tan yaptığı paylaşımda kullanıcı, "Dikkat! Birçoğunuz hâlâ benim gerçek bir zaman yolcusu olduğuma inanmıyorsunuz, bu yüzden işte 2024'ün geri kalanında gerçekleşecek beş büyük olay" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda önemli olayları tarihleriyle birlikte paylaşan kullanıcı, "27 Mayıs: Teksas'ın ülkenin geri kalanından ayrılmasıyla ABD'de ikinci bir iç savaş başlıyor. Diğer ülkeler taraf oluyor, 3. Dünya Savaşı'ndan itibaren nükleer silahlar kullanılıyor. 4 Haziran: İlk insan-şempanze melezi yapıldı; kürkü, kuyruğu var ve insanlarla ve maymunlarla konuşabiliyor. Diğer maymunlara konuşmayı öğretmeye başlıyor ve sonunda onlar da toplumun tam üyeleri oluyorlar. 24 Temmuz: Yellowstone Yanardağı patladı ve neredeyse tüm ABD ve Kanada'yı külle kapladı. 15 Ağustos: Rocky Dağları'nda ejderhalar keşfedildi; uçabiliyorlar, ateş püskürtebiliyorlar ve konuşabiliyorlar.15 Eylül: Rüzgar hızı saatte 500 milin üzerinde olan bir kasırga olan ilk hiperkanın ABD'nin doğu kıyısına çarptı" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü zaman yolcusunun kehanetlerini ciddiye almadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir de piyango numaralarını söylesen" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Madem geleceği biliyorsun yararımıza kullansana" yorumunu yaptı.