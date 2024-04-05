Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kendisini zaman yolcusu ilan etti! 'Önümüzdeki dokuz ay' diyerek kehanetlerini sıraladı... Sosyal medyada gündem yarattı

    Kendisini zaman yolcusu ilan etti! 'Önümüzdeki dokuz ay' diyerek kehanetlerini sıraladı... Sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.04.2024 14:51
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kendisini zaman yolcusu ilan eden bir kişi önümüzdeki dokuz ay boyunca gerçekleşeceğini iddia ettiği 5 tahminini sosyal medyadan paylaşınca gündme olmayı başardı. Sözde zaman yolcusunun kehanetleri arasında maymun-insan melezinin yaratılması, 3. Dünya Savaşı ve hatta devasa bir süper yanardağ patlaması yer aldı.

    TikTok'ta 'Radianttimetraveler' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi yakın zamanda gerçekleşmesini öngördüğü önemli olayları anlatarak dikkatleri üzerine çekti. TikTok'tan yaptığı paylaşımda kullanıcı, "Dikkat! Birçoğunuz hâlâ benim gerçek bir zaman yolcusu olduğuma inanmıyorsunuz, bu yüzden işte 2024'ün geri kalanında gerçekleşecek beş büyük olay" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda önemli olayları tarihleriyle birlikte paylaşan kullanıcı, "27 Mayıs: Teksas'ın ülkenin geri kalanından ayrılmasıyla ABD'de ikinci bir iç savaş başlıyor. Diğer ülkeler taraf oluyor, 3. Dünya Savaşı'ndan itibaren nükleer silahlar kullanılıyor. 4 Haziran: İlk insan-şempanze melezi yapıldı; kürkü, kuyruğu var ve insanlarla ve maymunlarla konuşabiliyor. Diğer maymunlara konuşmayı öğretmeye başlıyor ve sonunda onlar da toplumun tam üyeleri oluyorlar. 24 Temmuz: Yellowstone Yanardağı patladı ve neredeyse tüm ABD ve Kanada'yı külle kapladı. 15 Ağustos: Rocky Dağları'nda ejderhalar keşfedildi; uçabiliyorlar, ateş püskürtebiliyorlar ve konuşabiliyorlar.15 Eylül: Rüzgar hızı saatte 500 milin üzerinde olan bir kasırga olan ilk hiperkanın ABD'nin doğu kıyısına çarptı" dedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü zaman yolcusunun kehanetlerini ciddiye almadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir de piyango numaralarını söylesen" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Madem geleceği biliyorsun yararımıza kullansana" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu

    'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu

     ‘Görünmez bikini’ trendine çabuk uydu! Tepki yağdı

    ‘Görünmez bikini’ trendine çabuk uydu! Tepki yağdı

     Midesinden canlı çıkarttılar! Tam 30 cm uzunluğunda

    Midesinden canlı çıkarttılar! Tam 30 cm uzunluğunda

     Kıyafetlerini çıkartıp kendisini yere attı! O anlar gündem oldu

    Kıyafetlerini çıkartıp kendisini yere attı! O anlar gündem oldu

     'Sansürlenmiş' tarz! "Eteğinin boyu neredeyse bir karış"

    'Sansürlenmiş' tarz! "Eteğinin boyu neredeyse bir karış"

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
    Yenidoğan bebeğini diri diri gömüp öldürmeye çalıştıYenidoğan bebeğini diri diri gömüp öldürmeye çalıştı
    Tanrı'yla konuşuyorum bana bir şey olmazTanrı'yla konuşuyorum bana bir şey olmaz
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya kehanet zaman yolcusu
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Büyükşehir belediye başkanını çileden çıkarttılar

    Büyükşehir belediye başkanını çileden çıkarttılar

    Şanlıurfa'da korkunç kaza! 1'i polis, 4 ölü

    Şanlıurfa'da korkunç kaza! 1'i polis, 4 ölü

    12 yaşındaki çocuğun başına talih kuşu kondu! Resmen hazine buldu

    12 yaşındaki çocuğun başına talih kuşu kondu! Resmen hazine buldu

    Zaman yolcusu ilan etti! 'Önümüzdeki dokuz ay' diyerek kehanetleri sıraladı

    Zaman yolcusu ilan etti! 'Önümüzdeki dokuz ay' diyerek kehanetleri sıraladı

    Yenidoğan bebeğini diri diri gömüp öldürmeye çalıştı

    Yenidoğan bebeğini diri diri gömüp öldürmeye çalıştı

    Hastalığını itiraf edince gündem oldu! "Pek çok şeyle yüzleştim"

    Hastalığını itiraf edince gündem oldu! "Pek çok şeyle yüzleştim"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

    Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.