170 yıllık gelenek sona eriyor! Hepsi satılacak!

Danimarka’nın ulusal posta hizmeti PostNord, ülkede 170 yıldır kullanılan posta kutularını satışa çıkaracağını duyurdu.

Danimarka’nın ulusal posta hizmeti PostNord, yıl sonunda ülkedeki son mektup dağıtımını yapacağını duyurdu. 1.200 posta kutusu Danmarks Indsamling adlı yıllık yardım kampanyasına bağışlanacak.

170 YILLIK GELENEK BİTİYOR

15 Aralık’ta 1.000 posta kutusu çevrim içi olarak satışa çıkacak. Fotex’in internet sitesi üzerinden satışa sunulacak kutular, 1.500–2.000 Danimarka kronu (yaklaşık 200–267 euro) fiyat aralığında alıcı bulacak. PostNord’un dağıtımı bırakmasının ardından mektupların taşınması görevi, ağırlıklı olarak gazete dağıtımı yapan Dao şirketine geçecek.

PostNord’un bugüne kadar ülkede yaklaşık 1.500 posta kutusu bulunuyordu. Bu kutuların mevcut tasarımı 1876’ya dayanıyor; Danimarka’daki ilk posta kutusu ise 1851’de Kopenhag’da kurulmuştu.

