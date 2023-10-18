18 EKİM REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Adım Farah, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 18 Ekim Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 18 Ekim reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 18 Ekim 2023 Çarşambagünü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 18 EKİM AÇIKLANDI MI?

18 Ekim Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

11 Ekim Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada MasterChef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.







