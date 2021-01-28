+18 filmden sonra Carey Mulligan’ın işleri açıldı

Yönetmen Christos Nikou'nun ilk İngilizce filmi olarak yola koyulacak olan "Fingernails"ın oyuncu kadrosuna yıldız bir isim eklendi. Yakın zamanda The Dig filmiyle karşımıza çıkacak olan Carey Mulligan, Fingernails'ın yıldızı olacak. Filmin yapımcılığını ise iki kez Oscar ödülü sahibi olan başarılı oyuncu Cate Blanchett üstlenecek.

Yunanistan asıllı yönetmen Christos Nikou, Apples filmiyle Venedik Film Festivali'ne konuk olmuş ve En İyi Film adaylığı almıştı. Şimdi ise yönetmen yeni filmi Fingernails için harekete geçti. Promising Young Woman ile sinema dünyasının gündemindeki yerini koruyan Carey Mulligan, Fingernails'de Anna isimli bir kadını canlandıracak.

Carey Mulligan, 2009 yılında An Education filmiyle Oscar adaylığı kazanmıştı. Oyuncuyu yakın zamanda Bradley Cooper ve Mark Strong ile başrolünü paylaştığı Maestro filminde izleyeceğiz.

