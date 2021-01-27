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Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı! İşte yeni filmi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 27.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı! İşte yeni filmi

Eski eşiyle yaşadıkları yüzünden birçok projeden kovulan Johnny Depp’e eski dostu Tim Burton el uzattı. İddialara göre Tim Burton yeni çekeceği Beetlejuice 2’nin kadrosuna Johnny Depp’i kattı.

Johnny Depp, eski eşi Amber Ross’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı dava sürecinde hem Disney’den hem de başrollerden biri olduğu Fantastic Beast 3 kadrosundan kovulmuştu. Kariyerinde peş peşe olumsuz haberlerle gündeme gelen deneyimli aktöre eski dostu Tim Burton el uzattı.

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Hollywood kaynaklarına dayandırılan Stanford Arts Review haberine göre; Johnny Depp, Tim Burton‘ın devam filmi Bettlejuice 2‘de başrol oynayacak. Üstelik başrolü eski aşkı olan Winona Ryder ile paylaşacak.

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Sinema dünyasına birçok filminde rol aldığı Tim Burton‘ın klasiğiyle döneceği belirtilen ünlü aktöre filmde Winona Ryder eşlik edecek. 1988 yapımı orijinal Bettlejuice‘te de rol alan Ryder, Charles – Delia Deetz çiftinin kızı Lydia‘yı canlandırmıştı.

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