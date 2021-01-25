Hande Erçel dizileri: 7 yıla 10 dizi sığdırdı

Hande Erçel son dizisi Sen Çal Kapımı ile gündemden düşmüyor. Özellikle son bölümde yer alan küvet sahnesi sosyal medyayı adeta salladı. Romantik komedi türündeki dizi cumartesi günlerinin en sevilen yapımlarından biri olarak yoluna devam ediyor.

Hande Erçel oynadığı reklamlar ile de markaların vazgeçilmez isimlerinden biridir. Hande Erçel ilk dizisi Tatar Ramazan olarak görünse de asıl büyük çıkışını 2015 yılında ekranlara gelen Güneşin Kızları dizisi ile yaptı. 10 dizide rol alan Hande Erçel’in şimdiye kadar yayınlanmış bir filmi bulunmamaktadır. Güzel oyuncunun ilk filmi henüz vizyon tarihi belli olmayan Mevlâna'nın hayatını konu alan Mest-i Aşk olacak. Hande Erçel Sen Çal Kapımı dizisinden sonra hangi yapımda rol alacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

TATAR RAMAZAN 2013

Hande Erçel 2013 yapımı Tatar Ramazan dizisindeki kısa rolüyle ekran macerasına başladı. Küçük bir sahneden rol alan oyuncu aynı yıl Çalıkuşu dizisinde boy gösterdi.

ÇALIKUŞU 2013

Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden üçüncü kez televizyona uyarlanan yapımdır. Başrollerini Fahriye Evcen ile Burak Özçivit ikilisi paylaşıyor. Hande Erçel, bu dizide de küçük bir rol almış ve Zahide karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.