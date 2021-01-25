Hande Erçel dizileri: 7 yıla 10 dizi sığdırdı

Hande Erçel son dizisi Sen Çal Kapımı ile gündemden düşmüyor. Özellikle son bölümde yer alan küvet sahnesi sosyal medyayı adeta salladı. Romantik komedi türündeki dizi cumartesi günlerinin en sevilen yapımlarından biri olarak yoluna devam ediyor.
Hande Erçel oynadığı reklamlar ile de markaların vazgeçilmez isimlerinden biridir. Hande Erçel ilk dizisi Tatar Ramazan olarak görünse de asıl büyük çıkışını 2015 yılında ekranlara gelen Güneşin Kızları dizisi ile yaptı. 10 dizide rol alan Hande Erçel’in şimdiye kadar yayınlanmış bir filmi bulunmamaktadır. Güzel oyuncunun ilk filmi henüz vizyon tarihi belli olmayan Mevlâna'nın hayatını konu alan Mest-i Aşk olacak. Hande Erçel Sen Çal Kapımı dizisinden sonra hangi yapımda rol alacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
Hande Erçel 2013 yapımı Tatar Ramazan dizisindeki kısa rolüyle ekran macerasına başladı. Küçük bir sahneden rol alan oyuncu aynı yıl Çalıkuşu dizisinde boy gösterdi.
Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden üçüncü kez televizyona uyarlanan yapımdır. Başrollerini Fahriye Evcen ile Burak Özçivit ikilisi paylaşıyor. Hande Erçel, bu dizide de küçük bir rol almış ve Zahide karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.
Ekran macerası kısa süren Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde Hande Erçel, Meryem karakterini canlandırmıştı. Dizi, üniversiteyi kazanamayan bir grup gencin kurdukları hayali üniversite sonrası yaşadıkları maceralar anlatılmaktadır.
Hande Erçel, TRT 1’de yayınlanan Hayat Ağacı adlı dizide Selen karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen ekranda tutunamayan dizi 13’üncü bölümle ekrana veda etti.
Hande Erçel dizileri arasında özel bir yere sahip olan Güneşin Kızları, oyuncuya büyük bir başarı kazandırdı. 39 bölüm süren Güneşin Kızları dizisi üç kızı olan Güneş adlı bir edebiyat öğretmeninin çocuklarıyla birlikte başlarına gelenleri konu alır. Bu gençlik dramasının oyuncu kadrosunda Hande Erçel’le birlikte Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk ve Miray Akay gibi isimler yer alıyor.
Hande Erçel’in ilk başrol deneyimi olan Aşk Laftan Anlamaz dizisi romantik komedi türündedir. Burak Deniz, tekstil imparatoru Sarsılmaz ailesinin veliahtı "Murat Sarsılmaz" olarak izleyici karşısına çıkarken Hande Erçel ise Hayat karakterine can veriyor. Dizide, Hayat’ın tesadüfler silsilesi sonucu yolları kesişen Murat’la kavgayla başlayıp aşkla devam eden keyifli hikayesi anlatılıyor.
Siyah İnci dizisi Tolgahan Sayışman, Hande Erçel, Berk Hakman, Hüseyin Avni Danyal, Yeşim Büber, Melis Sezen, Mehmet Mehmedof, Hakan Çeliker, Selin Işık, Sibel Şişman ve Burak Çimen gibi isimleri bir araya getirdi.
Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal ve Kenan’ın aşkı, Vural’ın kasabaya gelişi ve Hazal'ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.
Polisiye dram türündeki halkanın ekran macerası iddialı bir şekilde başlasa da aynı şekilde devam etmedi. Hande Erçel’in Müjde Akay’ı canlandırdığı dizi sadece 19 bölüm sürdü.
Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızan genç kız Azize’nin hikayesini konu alan dizide Hande Erçel’e Buğra Gülsoy eşlik etti. Hande Erçel’in başrolünü üstlendiği Azize, 6 bölüm sürdü.
Hande Erçel’in popülaritesini arttıran Sen Çal Kapımı, son aylarda Türk televizyonlarında sıkça karşılaşılan romantik komedi türündedir. Kerem Bursin’le başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
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