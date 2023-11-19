18 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Gönül Dağı, Kardeşlerim, Sakla Beni, Türkiye Almanya maçı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 18 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Sakla Beni, Türkiye Almanya maçı, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 18 Kasım Cumartesi gününün reyting sonuçları...

18 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Almanya Türkiye Hazırlık Karşılaşması, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Almanya Türkiye Hazırlık Karşılaşması, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Almanya Türkiye Hazırlık Karşılaşması, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (11 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

11 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.







