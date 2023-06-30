'18 kilo altın' açıklaması çok konuşulmuştu... Kobra Murat kaç kurban kestiğini açıkladı! Altın yorumu

Farklı tarzı, kendine has eğlenceli kişiliği ile dikkat çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler servetiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geliyordu. "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor" açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan Kobra Murat yine dikkat çeken sözler söyledi.

Kobra Murat Söylemezsem Olmaz'da "Kaç koç ya da kurban kestin?" sorusuna "9 tane, çocuklarıma birer tane kalanı da Allah rızası için dağıtıyorum. Çocuklarıma kestiklerimi de eve sokmam hepsi dağıtılır" yanıtını verdi.

GELİNİNE TAKTIĞI ALTINLAR ŞOKE ETTİ

Torununa doğum günü hamamı kapatacağını söyleyen Kobra Murat gelinine 41'den fazla altın taktığını da söyledi. Kobra Murat "Altınları evde tutmuyoruz, onlar çocuklarımın geleceği" dedi.

Yatırımı altınla yaptığını söyleyen şarkıcı "Altına kıyamıyorsun para olsa harcarsın elime geçeni altına çeviriyorum, herkes böyle yapsın. Ağlayıp bağlayıp kenara atacaksın" açıklamasında bulundu.

