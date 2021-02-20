+18 Mortal Kombat filminden ilk fragman geldi

James Wan’ın yapımcısı olduğu +18 uyarısıyla vizyona girecek olan yeni Mortal Kombat uyarlamasından ilk fragman yayınlandı.

MORTAL KOMBAT FİLMLERİ HAKKINDA

İlk olarak 1995 yılında beyaz perdeye uyarlanan Mortal Kombat’ın bu güncellenmiş versiyonunun yönetmenliğini ilk uzun metraj tecrübesini yaşayacak Simon McQuoid üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Joe Taslim, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Chin Han, Josh Lawson, Max Huang ve Tadanobu Asano gibi isimlerin yer aldığı filmde oyun serisinin popüler karakterlerinden Liu Kang, Kano, Sub-Zero, Sonya Blade, Jax Briggs ve Kung Lao karşımıza çıkacak karakterlerden sadece bazıları.

Vizyon tarihiyle birlikte aynı zamanda HBO Max‘te yayınlayacak film, ABD’de 16 Nisan’da Türkiye’de ise 9 Nisan’da vizyona girecek. Oyunun bildiğimiz klasik hikayesine nasıl yeni dokunuşlar yapacağını merak ettiğimiz filmin fragmanı hemen aşağıda.