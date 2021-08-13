YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor

13.08.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Harem" balesiyle devam etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festivalde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün iddialı eserlerinden "Harem" sanatseverle buluştu.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte, reji ve koreografide Merih Bahar Çimenciler, dekor ve kostümde Alexander Vasiliev, ışıkta ise Tahsin Çetin imzası taşıyan eser, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Etkinliği, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatsever izledi.

Klasik Türk müziği sazlarıyla icra edilen ilk Türk bale eseri "Harem", 1998 yılında Merih Çimenciler tarafından Klasik Türk Müziği üzerine iki perde olarak tasarlandı.

15 Ağustos'ta Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatının anlatıldığı "Frida" balesi ile devam edecek festival, 17 Ağustos'ta "Carmen" balesi ile sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacakAtatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendiMarmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:09
Yatsı
21:33

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.