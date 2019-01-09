18 yaşında ölen kızın cesedi mezarından 'gelin edilmek' için çalındı!

Yaklaşık 20 yıl önce ölen kızın cesedi modern bir cenaze töreniyle defnedilmişti. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, Çin'in kırsal kesimlerinde ilginç bir gelenek olarak devam eden 'ölü gelinler' geleneğinden şüpheleniyor.

'Ruh Evliliği' adı verilen bu geleneğe göre cesetler gelinlik giydirilerek evlendiriliyor. Bu sayede ölen kişinin ruhunun huzur bulduğuna inanılıyor.

Bu ritüel özellikle evlenmeden hemen önce ölen gelin ve damat adaylarına ve evlenmeden ölen gençlere uygulanan bir ritüel.

2015 yılında BBC, bir köyden 14 kadın cesedinin mezardan çalındığını duyurmuş ve bu ilginç ritüelden dünyanın bu şekilde haberi olmuştu.

Bu gelenek Çin'de 2006 yılından bu yana yasa dışı kabul ediliyor.



