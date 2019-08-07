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18 yaşındaki genç kız 'selfi' çekerken hayatını kaybetti

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2019 10:30 | Son Güncelleme

Rusya’da 18 yaşındaki bir genç kız, 9’uncu kattaki evinin balkonunda özçekim (selfi) yaptığı sırada düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

18 yaşındaki genç kız 'selfi' çekerken hayatını kaybetti

Rusya’nın Kemerovo bölgesine bağlı Anzjero-Sudzhensk şehrinde 18 yaşındaki bir genç kız, fotoğraf çekmek için 9’uncu kattaki evinin balkonuna çıktı.

Sosyal medya hesabına yüklemek için fotoğraf çekmeye başlayan genç kız, oturduğu sandalyeden çektiği fotoğrafları beğenmeyince ayağa kalktı. Balkonun kenarına oturan genç kız burada da kendini yukarıdan çekmeye çalışırken bir süre sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Genç kız, 9’uncu kattan bina girişindeki parmaklıkların üzerine sırt üstü düştü.

Kızın düşmesiyle birlikte çıkan sesi duyan komşular, hemen ambulans ve polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kızın düştüğü noktada hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis kızın ölümüyle ilgili araştırmalar yaptı. Genç kızın fotoğraf çektiği sırada ailesinin evde olmadığı öğrenilirken, cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

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selfi balkon rusya genç kız

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