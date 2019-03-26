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18 yaşındaki kıza gece kulübünde şırıngalı saldırı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

Shayna Karniewicz isimli genç kız Avustralya'nın Perth kentinde bir barda arkadaşlarıyla 18. doğum gününü kutlarken gecesi kabusa döndü.

18 yaşındaki kıza gece kulübünde şırıngalı saldırı

Karniewicz gece kulübündeyken tanımadığı bir adamın şırıngalı saldırısına uğradı.

Gece kulübünde dans ederken bir adamın onu kavrayarak koluna şırınga sapladığını söyleyen genç kız dakikalar içinde kendinden geçti. Eğer arkadaşları durumu fark etmeseydi genç kız bir cinsel saldırının mağduru olabilirdi.

Olayın ardından konuşan genç kız, "Her şeyi görüyordum duyuyordum ama tek bir kasımı bile hareket ettiremiyordum' dedi.

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Olay anı gece kulübünün güvenlik kameralarına yansıdı ancak görüntülerde bir adamın genç kızın kolunu kavradığı görülüyor ancak birinin şırınga saplayıp saplamadığı net olarak görülmüyor.

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gece kulübü saldırı şırınga avustralya

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