18 yaşındaki kıza gece kulübünde şırıngalı saldırı

Karniewicz gece kulübündeyken tanımadığı bir adamın şırıngalı saldırısına uğradı.
Gece kulübünde dans ederken bir adamın onu kavrayarak koluna şırınga sapladığını söyleyen genç kız dakikalar içinde kendinden geçti. Eğer arkadaşları durumu fark etmeseydi genç kız bir cinsel saldırının mağduru olabilirdi.
Olayın ardından konuşan genç kız, "Her şeyi görüyordum duyuyordum ama tek bir kasımı bile hareket ettiremiyordum' dedi.
Olay anı gece kulübünün güvenlik kameralarına yansıdı ancak görüntülerde bir adamın genç kızın kolunu kavradığı görülüyor ancak birinin şırınga saplayıp saplamadığı net olarak görülmüyor.
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