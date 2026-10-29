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Kulaklığını kaybetti, ChatGPT'ye danıştı: Sonuca kendisi de şaşırdı

Beyaz çakıl taşlarının arasında kaybettiği kablosuz kulaklığını bulamayan bir kişi, çareyi ChatGPT'den yardım istemekte buldu. Yapay zekâ, kullanıcının 10 dakika boyunca arayıp bulamadığı kulaklığın yerini 5 dakikadan kısa sürede tespit etti. Reddit'te paylaşılan olay, sosyal medyada ilgi gördü.

Kulaklığını kaybetti, ChatGPT'ye danıştı: Sonuca kendisi de şaşırdı
Enes Çırtlık

Reddit'te bir kullanıcı, cebinden düşerek çakıl taşlarının arasına savrulan küçük kablosuz kulaklığını ChatGPT sayesinde nasıl bulduğunu anlattı. Kulaklığını yaklaşık 10 dakika boyunca aradığını ancak sonuç alamadığını belirten kullanıcı, yapay zekâdan yardım istemeye karar verdi. ChatGPT'nin kulaklığın yerini 5 dakikadan kısa sürede tespit etmesi ise kullanıcıyı şaşkına çevirdi.

KULAKLIĞINI BULMAK İÇİN CHATGPT'DEN YARDIM İSTEDİ

Paylaştığı ekran görüntüleriyle yaşadıklarını anlatan kullanıcı, kablosuz kulaklığının kapüşonlu üstünden düşerek çakıl taşlarının arasına savrulduğunu söyledi.

Kulaklıklarının kulağa takıldığını algılayana kadar tam olarak etkinleşmediğini veya telefona bağlanmadığını belirten kullanıcı, Bluetooth üzerinden yüksek ses çalarak kulaklığın yerini belirleme yöntemini kullanamadığını ifade etti.

Yaklaşık 10 dakika boyunca kulaklığını arayan kullanıcı, beyaz çakıl taşlarının arasında küçük ve beyaz bir kulaklığı bulmasının neredeyse imkânsız olduğunu düşündü.

Bunun üzerine aklına ChatGPT'den yardım istemek geldi.

Kullanıcı, kararını şu sözlerle anlattı:

"ChatGPT'yi pek çok şey için kullanıyorum. Bir anda, etrafı boş yere taramak yerine ondan yardım isteyebileceğim aklıma geldi."

CHATGPT KULAKLIĞIN YERİNİ 5 DAKİKADAN KISA SÜREDE BULDU

Kullanıcının paylaştığı bilgilere göre ChatGPT, yüklenen fotoğrafı inceleyerek kulaklığın bulunduğu noktayı gösterdi.

Kulaklığını kaybetti, ChatGPT ye danıştı: Sonuca kendisi de şaşırdı 1

Fotoğrafın yüklenmesinden kulaklığın bulunduğu yerden alınmasına kadar geçen sürenin 5 dakikadan kısa olduğu belirtildi.

Kulaklığını kaybetti, ChatGPT ye danıştı: Sonuca kendisi de şaşırdı 2

Sonuç karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kullanıcı, "Beş dakika bile sürmedi ve vay canına, gerçekten buldu. ChatGPT olmasaydı onu hiçbir zaman bulabileceğimi gerçekten sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kulaklığını kaybetti, ChatGPT ye danıştı: Sonuca kendisi de şaşırdı 3

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Reddit'te 2 bin 800'den fazla olumlu oy alan paylaşım, kısa sürede yüzlerce yorum topladı.

Kaynak: NDTV

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