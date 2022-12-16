18 yıl önce terk edilen evdeki o detay tüyler ürpertti! Korku filminden fırlamış gibi

Fransa'daki eski aile evi, küfle kaplandıktan sonra şimdi kıyamet sonrası bir korku filmi setini andırıyor.

Fransa'daki ürkütücü ev, kalın siyah küfle kaplandığı için 18 yıl boyunca çürümeye terk edildi.

Yemek masası, zamanda donmuş gibi olan evde her detay tüyler ürpertici şekilde.

Yıllar süren ihmal, eski büyük aile evine zarar verdi.

21 yaşındaki şehir kaşifi Yannik, şok edici görünüşü belgelemek için 18 yıldır terk edilmiş olan evin içine girmeye cesaret etti.



Almanya'daki TikToker , tüyler ürpertici video oyunu Resident Evil ortamına benzetilen çürüyen konutu buldu .



Neredeyse yirmi yıldır geçmişte kapana kısılmış olan çürüyen eve yaptığı korkunç yolculuğu filme aldı.



