Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 184 bin kişilik rekor katılımla tüm dünya omurilik felçlilerine umut olmak için koştu

184 bin kişilik rekor katılımla tüm dünya omurilik felçlilerine umut olmak için koştu

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için düzenlenen Wings for Life World Run, 8. Kez tüm dünyada aynı anda gerçekleştirildi.

184 bin kişilik rekor katılımla tüm dünya omurilik felçlilerine umut olmak için koştu

Geçtiğimiz yıllarda İzmir’de de koşulan ve Türkiye’nin en büyük iyilik koşularından biri olan Wings for Life World Run’da bu sene 195 ülkeden 184 bin 236 kişi ile katılım rekoru kırıldı.

David Mzee

Katılımcıların mobil uygulama sayesinde organize edilen App Run’larla ya da bireysel olarak diledikleri yerde, sosyal mesafeyi koruyarak ‘koşamayanlar için koştuğu’ etkinlikte, kayakla atlamanın en başarılı isimlerinden Red Bull sporcusu Gregor Schilierenzauer ve erkek tenisinde dünya sıralamasının 4 numarası Red Bull sporcusu Dominic Thiem de yer aldı.

‘Kültür Oscarı’ sahibi rölyef ustasının eserleri görenleri kendisine hayran bırakıyor‘Kültür Oscarı’ sahibi rölyef ustasının eserleri görenleri kendisine hayran bırakıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren an! Kayıp alyans balığın boynundan çıktı Şaşkına çeviren an! Kayıp alyans balığın boynundan çıktı
Hayatı belgesele konu oldu! Tarihin ilginç seri katiliHayatı belgesele konu oldu! Tarihin ilginç seri katili
Göbeklitepe'nin önemi nedir?Göbeklitepe'nin önemi nedir?
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Osmanlı'ya yolculuk

Osmanlı'ya yolculuk

Baba ve oğlun ibretlik hikayesi duygulandıracak

Baba ve oğlun ibretlik hikayesi duygulandıracak

Hayatı belgesele konu oldu! Tarihin ilginç seri katili

Hayatı belgesele konu oldu! Tarihin ilginç seri katili

Yeni filminden ilk kare yayınlandı

Yeni filminden ilk kare yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Efsane buraya kadarmış

Efsane buraya kadarmış

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.