184 bin kişilik rekor katılımla tüm dünya omurilik felçlilerine umut olmak için koştu

Geçtiğimiz yıllarda İzmir’de de koşulan ve Türkiye’nin en büyük iyilik koşularından biri olan Wings for Life World Run’da bu sene 195 ülkeden 184 bin 236 kişi ile katılım rekoru kırıldı.

Katılımcıların mobil uygulama sayesinde organize edilen App Run’larla ya da bireysel olarak diledikleri yerde, sosyal mesafeyi koruyarak ‘koşamayanlar için koştuğu’ etkinlikte, kayakla atlamanın en başarılı isimlerinden Red Bull sporcusu Gregor Schilierenzauer ve erkek tenisinde dünya sıralamasının 4 numarası Red Bull sporcusu Dominic Thiem de yer aldı.



