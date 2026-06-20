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185 liraya aldığı vazo 1200 yıllık tarihi eser çıktı! Yıllarca evinin rafında sergilemiş

ABD'de yaşayan bir kadın, ikinci el mağazasından yaklaşık 4 dolara ( 185 lira) satın aldığı sıradan görünen bir vazonun aslında 1200 yıldan daha eski bir Maya uygarlığı eserine ait olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Gökçen Kökden

Washington'da yaşayan insan hakları savunucusu Anna Lee Dozier, yaklaşık beş yıl önce Maryland eyaletindeki bir ikinci el mağazasında alışveriş yaparken dikkatini çeken bir vazoyu satın aldı. Kasaya doğru ilerlerken indirim rafında gördüğü parçanın, Maya tarzı bir vazonun modern bir kopyası olduğunu düşündü.

"ESKİ GÖRÜNÜYORDU AMA BU KADAR ESKİ OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNEMEDİM"

185 liraya aldığı vazo 1200 yıllık tarihi eser çıktı! Yıllarca evinin rafında sergilemiş 1

Dozier, ilk gördüğünde vazonun dikkatini çektiğini ancak tarihi bir eser olabileceğini hiç düşünmediğini söyledi. "Eski görünüyordu ama binlerce yıllık değil, en fazla 20-30 yıllık olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

Meksika'daki yerli topluluklarla uzun yıllardır çalışan Dozier, vazonun görünümünün kendisine Meksika'yı hatırlattığını ve bu nedenle satın aldığını belirtti.

HER ŞEY MÜZEDE BAŞLADI

Bu yılın ocak ayında iş seyahati için Meksiko'daki Ulusal Antropoloji Müzesi'ni ziyaret eden Dozier, sergilenen Maya vazolarıyla kendi evindeki parçanın şaşırtıcı derecede benzer olduğunu fark etti. "O anda evimdeki rafta duran vazo aklıma geldi. Gördüğüm eserler ona çok benziyordu" dedi. Başta şüpheci yaklaştığını söyleyen Dozier, yine de müze yetkilileriyle görüşerek elindeki parçanın incelenmesi için nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğini sordu.

Yapılan incelemeler sonucunda, satın aldığı parçanın modern bir kopya değil, yaklaşık 1200 yıllık gerçek bir Maya eseri olduğu anlaşıldı. Uzmanlar, eserin M.S. 200 ile 900 yılları arasında Orta Amerika'da hüküm süren antik Maya uygarlığı dönemine ait olduğunu belirledi.

AİT OLDUĞU YERE GİDECEK

Tarihi değeri ortaya çıkan vazonun, gerekli işlemlerin ardından Meksika'ya iade edilmesi planlanıyor. Dozier ise bu gelişmeden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kültürel mirasın ait olduğu ülkelere geri dönmesi gerektiğini söyledi.

MAYA UYGARLIĞI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Yaklaşık 3 bin yıl boyunca Orta Amerika'da varlığını sürdüren Maya uygarlığı; matematik, astronomi, mimari ve sanat alanındaki gelişmiş bilgisiyle dünyanın en önemli medeniyetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle seramik vazolar, dönemin günlük yaşamı, ritüelleri ve yönetici sınıfı hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya müze
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