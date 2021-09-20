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19 Eylül MasterChef kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim...

20.09.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef programına bu akşam bir yarışmacı veda etti. Eleme potasında Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu ve Hasan vardı. Bu isimlerin bir kısmı dokunulmazlık oyunu sonucunda dokunulmaz olan isim tarafından, bir kısmı da takımın oylama sonucu söylediği ortak isimler oldu. İşte detaylar...

19 Eylül MasterChef kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef'in ana kadrosuna 19 Eylül Pazar akşamı bir kişi veda etti. Eleme potasında olan Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu ve Hasan yarışmaya veda etmemek için jürilerin belirlediği ana ürün ve imza yemeğini hazırlamak için stüdyoda ter döktü. İşte ayrıntılar...

19 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef yarışmasında eleme potasında olan Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu ve Hasan, şefler tarafından belirlenen pirinç ana malzemesiyle en iyi tabağı çıkarmak için hem birbirleriyle hem de süreyle yarıştılar. Kendilerine verilen süre içerisinde en güzel yemeği yapmak zorunda olan yarışmacılar, bu etapta yaratıcılığını konuşturdu. Jürinin tadımı sonrasında en iyi tabağın Azize, Burcu ve Hasan'da olduğu ifade edildi. Böylelikle bu üç isim kendilerini eleme potasından kurtarmayı başardı.

Mustafa, Ateş ve Tunahan elenmemek için yarışmaya devam eden eleme potasındaki üç isim oldu. Son eleme oyununa çıkan Mustafa, Ateş ve Tunahan Mehmet Şef tarafından hazırlanan imzalı yemeği hazırladı. Bunun sonucunda elenmekten kurtulan ilk yarışmacı Mustafa, ikincisi ise Ateş oldu. Yarışmaya veda eden isim, yarışma başladığından beri tavırları ve espirili halleri ile dikkat çeken Tunahan oldu.

19 Eylül MasterChef kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim...

ŞEFLER TUNAHAN İÇİN NE DEDİ?

Tunahan'ın tabağında eksiklerin olduğu Mehmet Şef tarafından ifade edildi. Mehmet Şef, Tunahan'ın yulaf ve sos dengesini ayarlayamadığını söylerken Danilo Zanna ise "Ben sana inandım ve hiç pişman olmadım. Hep yanında olacağız" diye konuştu. Tunahan'ın hayatı ciddiye almayan biri olmadığını ve bunun maske bir maske olduğunu söyleyen Somer Şef, "İnanılmaz potansiyeli olan bir şef adayısın. İyi ki geldin, iyi ki seni tanıdık" ifadelerini kullandı.

Şeflerin konuşmasının ardından yarışmaya veda eden Tunahan da bazı açıklamalarda bulundu. "Ne kadar öyle gözükmese de böyle bitmesini istemezdim." diyen Tunahan, uçmak istediğinde kanatlarını kırdıklarını ve bu yüzden maskesini, toplum baskısı nedeniyle oluşturduğunu ifade etti. Tunahan ülkenin gençlerine şans vermeleri gerektiğini ve o şans verildiğinde neler yapabileceklerini izlemeleri gerektiğini söyledi.


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TV8 Masterchef
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