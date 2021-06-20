Survivor'da finale doğru zaman daralırken yarışmacılar için oyunların önemi arttı. Survivor yarışmacıları bu saatten sonra ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyor. 19 Haziran akşamında Survivor'da sembol ve dokunulmazlık olmak üzere iki oyun oynandı. Sembol oyununda kazanan yarışmacı yarı finale elenmeden çıkma şansına sahip oldu. Nefes kesen mücadele sonucunda bir yarışmacı dokunulmazlığı aldı. Peki 19 Haziran Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...
Final için geri sayımın başladığı Survivor'da yarı finale 4 yarışmacı çıkacak. Sembol oyununda Aleyna ile karşılaşan İsmail sembolü kazanarak yarı finali garantiledi. Oyun sonucunda ise hayal kırıklığına uğrayan Aleyna gözyaşlarını tutamadı. İsmail'in yarı finali garantilemesiyle geriye Ayşe, Poyraz, Aleyna, İsmail ve Berkay kaldı. Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim Dora olmuştu.
Survivor'un en kritik haftasında dokunulmazlık oyununu kazanan isim Aleyna oldu. Oyunun finalinde İsmail ve Aleyna karşılaştı. Oyundan Aleyna galip ayrıldı.
Dokunulmazlığı kazanan Aleyna, eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini söyledi. Böylece Survivor'da birinci gitme adayı Ayşe oldu.
Aleyna Kalaycıoğlu 1998'de Bursa'da doğmuştur. 23 yaşındadır, 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Kalaycıoğlu Yalova'da büyümüştür. Ancak 10 yaşındayken annesi ve babası boşanınca, annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınmıştır. Amerika'da Uçak Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. 10 yıldır voleybol oynamaktadır.
İsmail Balaban 3 Eylül 1987 Antalya doğumludur. 34 yaşındadır ve Türk pehlivandır. Balaban akriyer hayatı boyunca birçok başarı elde etmiştir. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci olmuştur. 2013'te ise başpehlivanlık finalinin 1.si olmuştur.
23 Mayıs 2000 doğumlu Ayşe Yüksel 21 yaşındadır. Düzce Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisidir. Küçük yaşlardan beri spor ile ilgilenmektedir. 1.64 boyundadır.
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