Survivor'da finale doğru zaman daralırken yarışmacılar için oyunların önemi arttı. Survivor yarışmacıları bu saatten sonra ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyor. 19 Haziran akşamında Survivor'da sembol ve dokunulmazlık olmak üzere iki oyun oynandı. Sembol oyununda kazanan yarışmacı yarı finale elenmeden çıkma şansına sahip oldu. Nefes kesen mücadele sonucunda bir yarışmacı dokunulmazlığı aldı. Peki 19 Haziran Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

19 HAZİRAN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Final için geri sayımın başladığı Survivor'da yarı finale 4 yarışmacı çıkacak. Sembol oyununda Aleyna ile karşılaşan İsmail sembolü kazanarak yarı finali garantiledi. Oyun sonucunda ise hayal kırıklığına uğrayan Aleyna gözyaşlarını tutamadı. İsmail'in yarı finali garantilemesiyle geriye Ayşe, Poyraz, Aleyna, İsmail ve Berkay kaldı. Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim Dora olmuştu.

Survivor'un en kritik haftasında dokunulmazlık oyununu kazanan isim Aleyna oldu. Oyunun finalinde İsmail ve Aleyna karşılaştı. Oyundan Aleyna galip ayrıldı.