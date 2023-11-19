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19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

19.11.2023 23:40 | Son Güncelleme:
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19 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 19 Kasım Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 19 Kasım Pazar gününün reyting sonuçları...

19 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Kasım Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (12 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

12 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1
2 YARGI KANAL D
3 KIRLI SEPETI FOX
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 YARGI (OZET) KANAL D
6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 TESKILAT (OZET) TRT 1
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D
2 TESKILAT TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 YARGI (OZET) KANAL D
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
7 KIRLI SEPETI FOX
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 TESKILAT (OZET) TRT 1
10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D
2 TESKILAT TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 YARGI (OZET) KANAL D
6 KIRLI SEPETI FOX
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 TESKILAT (OZET) TRT 1

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