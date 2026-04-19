19 milyonluk lüks aracı mezara gömdüler! Plakası dikkat çekti

Çin’de bir aile, hayatını kaybeden babalarının cenaze töreninde yaklaşık 120 bin sterlin değerindeki Mercedes-Benz’i forkliftle mezara gömdü. Lüks araçlı cenaze töreni sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Olay sonrası yetkililerin aile hakkında işlem başlattı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Çin’de bir aile, hayatını kaybeden 70’li yaşlardaki babalarını sıra dışı bir törenle uğurladı. Servetinin büyük kısmını lüks araçlara harcadığı bilinen adamın cenazesinde, yaklaşık 120 bin sterlin (Türkiye pazarında yaklaşık 19 milyon) değerindeki Mercedes-Benz S450L de mezara gömüldü.

Forklift yardımıyla çukura indirilen lüks otomobil, kırmızı kurdelelerle süslenerek toprağa gömüldü. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

8888 PLAKALI ARAÇ DİKKAT ÇEKTİ

Araçta bulunan ve yaklaşık 30 bin sterlin değerinde olduğu belirtilen “8888” plakası da dikkat çekti. Çin kültüründe 8 sayısının bolluk ve şans anlamı taşıması nedeniyle bu plakanın özel olduğu biliniyor.

KÖYLÜLERE PARA DAĞITILDI

Cenazeye katılan köylülere kırmızı zarflar içinde para verildiği ve ayrıca ziyafet düzenlendiği de aktarıldı.

YETKİLİLER MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından yerel yetkililer devreye girerek aileye işlem başlattı. Mezarlığa araç gömülmesinin yasal prosedürlere aykırı olduğu belirtilirken, aileye para cezası kesildi.

(Kaynak: DailyMail)

