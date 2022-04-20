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  4. 19 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

19 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

20.04.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Nisan Salı akşamının reyting sonuçları birincisinin hangi yapım olduğu televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 19 Nisan 2022 Salı akşamı Baba, Masumlar Apartmanı ve Survivor All Star 2022 ekrana geldi. Peki Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? 19 Nisan 2022 Salı gününün reyting sonuçları haberimizde...

19 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

19 Nisan 2022 Salı akşamının reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, Baba ve Survivor All Star 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 19 Nisan 2022 reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

19 Nisan Salı akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu. 19 Nisan reytingleri açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 DESTAN ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 BABA SHOW TV

7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

10 DESTAN (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BABA SHOW TV

5 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

7 DESTAN ATV 8 ESRA EROL'DA ATV

9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

10 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BABA SHOW TV 5 DESTAN ATV

6 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 BABA (OZET)

18 NİSAN REYTİNGLERDE BİRİNCİ KİMDİ?

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi survivor
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