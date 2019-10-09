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19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü sonrası harekete geçildi! O baba gözaltında!

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YAŞAM  | 09.10.2019 02:02 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü sonrası harekete geçildi! O baba gözaltında!

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

'BU İNSANLARI KURTARALIM'

Bir kullanıcı görüntüleri paylaşarak "Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım." diyerek yardım çağrısında bulundu. Çağrıya ilk Şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Bir sosyal medya kullanıcısı "19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim/ Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var." notuyla görüntüleri paylaşarak ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu.

İŞKENCECİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine gören yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Babasından sürekli işkence ve şiddet gören 19 yaşındaki Tuğba'nın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Zehra Zümrüt Selçuk harekete geçti.

Sosyal medyada konuşulan görüntülerle ilgili açıklama yapan Selçuk, "Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT PAYLAŞIMA YANIT VERDİ: BİZ İLGİLENİYORUZ

Ünlü şarkıcı Haluk Levent paylaşıma yanıt vererek "Kızımızla biz de ilgileniyoruz! Merak etmeyin!" açıklamasında bulundu.

Bir açıklama daha yapan Haluk Levent, ''Kızımıza ulaştık.. Maalesef baba tarafından Tuğba’ya daha kötü davranışlar söz konusu' ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya işkence

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