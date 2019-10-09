19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü sonrası harekete geçildi! O baba gözaltında!

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

'BU İNSANLARI KURTARALIM'

Bir kullanıcı görüntüleri paylaşarak "Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım." diyerek yardım çağrısında bulundu. Çağrıya ilk Şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Bir sosyal medya kullanıcısı "19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim/ Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var." notuyla görüntüleri paylaşarak ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu.

İŞKENCECİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine gören yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.