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1905 GSYİAD 24. Şampiyonluk Kutlaması, Galatasaray Adası'nda düzenlendi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
31.05.2024 18:24
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Galatasaray'ın 24. Şampiyonluk Kutlaması, Galatasaray Ada’sında gerçekleşti. Şampiyonluk kutlamasında konuşan 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kemal Sarıöz, "Değerli başkanımızın göreve geldiği günden itibaren dile getirdiği birlik ve beraberlik mesajı camiamızın başarısı ve yeni hedeflere ulaşması için çok mühimdir" ifadelerini kullandı.

1905 GSYİAD 24. Şampiyonluk Kutlaması, Galatasaray Adası'nda düzenlendi

Organizasyona Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, camiamızın efsane ismi Fatih Terim ve 1905 GSYİAD üyeleri katıldı.

"BU BİRLİK DEVAM ETMELİ"

Camiamızın yüksek ligi ve katılım sayısıyla gerçekleşen kutlamada açılış konuşmasını 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kemal Sarıöz gerçekleştirdi.

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"Değerli başkanımızın göreve geldiği günden itibaren dile getirdiği birlik ve beraberlik mesajı camiamızın başarısı ve yeni hedeflere ulaşması için çok mühimdir" ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ'DA İKİ ÇİM SAHA HAZIR"

"1905 GSYİAD olarak üstlendiğimiz proje kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak olan iki adet çim saha projemizi en hızlı şekilde bitirmeye gayret ediyoruz, ilerleyen haftalarda çim serilecek ve temmuz ayında sahalar hazır olacak" dedi.

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