1999'da enkazdan kurtarılmıştı! Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu depremzedeleri görüntülü aradı

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları ve destekler sürüyor.

Gölcük'te, 1999 yılında meydana gelen deprem felaketinde henüz 1 yaşındayken enkaz altından çıkarılan Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu da, depremzedelere büyük destek veren isimlerden biri.

DEPREMZEDELERİ GÖRÜNTÜLÜ ARADI

İlk günden beri depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer alan Aktürkoğlu, bu sefer de deprem bölgesinde yer alan vatandaşlarla görüntülü olarak telefonla görüştü.

Ünlü futbolcu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.



