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1999'da enkazdan kurtarılmıştı! Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu depremzedeleri görüntülü aradı

11.02.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun depremzedelere yardımı sürüyor. 1999 yılında Gölcük'te gerçekleşen depremde enkaz altından kurtarılan futbolcu, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremdeki depremzedelerle telefonla görüntülü görüşerek, yanlarında olduğunu söyledi. İşte detaylar...

1999'da enkazdan kurtarılmıştı! Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu depremzedeleri görüntülü aradı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları ve destekler sürüyor.

Gölcük'te, 1999 yılında meydana gelen deprem felaketinde henüz 1 yaşındayken enkaz altından çıkarılan Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu da, depremzedelere büyük destek veren isimlerden biri.

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DEPREMZEDELERİ GÖRÜNTÜLÜ ARADI

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İlk günden beri depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer alan Aktürkoğlu, bu sefer de deprem bölgesinde yer alan vatandaşlarla görüntülü olarak telefonla görüştü.

Ünlü futbolcu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

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