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  4. 2 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti en çok izlenen yapım hangisi?

2 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti en çok izlenen yapım hangisi?

02.12.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Yalnız Kurt, Star Tv'de Yalı Çapkını ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm merak edilenler..

2 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti en çok izlenen yapım hangisi?

2 Aralık 2022 reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 2 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti en çok izlenen yapım hangisi? İşte tüm detaylar...

2 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Aralık 2022 Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Hollanda-Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması” 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

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