2 ay önce eşinden boşanan Fırat Tanış sarışın bir kadınla görüntülendi

'Aziz' dizisinde Mösyö Pierre karakterini canlandıran Fırat Tanış, iki ay önce eşi Kübra Tanış ile boşanmıştı. Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden isimlerin arasında gelen Tanış'ın hayatıyla ilgili bir gelişme oldu.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Fırat Tanış, önceki gün sarışın kız arkadaşı ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Bir mekandan çıkan Tanış ve sarışın kız arkadaşı, yürüdükleri sırada çekildiklerini fark edince rahatsız oldular. Tanış, gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.

FIRAT TANIŞ NEDEN BOŞANDI?

Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış'a fikren ve ruhen anlaşamadıkları gerekçesiyle boşanma davası açtı. Boşanma konusunda anlaşan çift, tek celsede boşandı. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi.

