YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

2 bin yıldır yetişiyor! Bu meyveden yapılan tatlıya ilgi büyük

Amasya’nın köklü tarım geleneğinden gelen misket elması, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de mutfaklarda hayat bulmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 bin yıldır yetiştirilen bu özel meyveden hazırlanan elma tatlısı, hem tarihi hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Kentte evlerde ve restoranlarda özenle hazırlanan bu tatlı, misafirlere adeta Amasya’nın kültürel mirasını sunuyor.

2 bin yıldır yetişiyor! Bu meyveden yapılan tatlıya ilgi büyük
Gökçen Kökden

Mutfaklarda ustaların ve gençlerin birlikte hazırladığı elma tatlısı, sabır ve incelik isteyen bir süreçten geçiyor. Şehrin simgelerinden biri olan misket elması, bu tarifle birlikte sadece bir meyve olmaktan çıkıp geleneksel bir lezzete dönüşüyor.

2 bin yıldır yetişiyor! Bu meyveden yapılan tatlıya ilgi büyük 1

Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de misket elmasının şehir için taşıdığı değere vurgu yaparak, bu özel ürünü tatlıyla sunmanın ayrı bir anlam taşıdığını belirtiyor.

2 bin yıldır yetişiyor! Bu meyveden yapılan tatlıya ilgi büyük 2

Hazırlık aşamasında elmaların kabukları soyulup içleri oyuluyor ve tencereye diziliyor. Her bir elmanın içine şeker eklenirken, hibiskus ve tarçınla aroması zenginleştiriliyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirilen elmalar, soğuduktan sonra ceviz ve fıstıkla dolduruluyor, son dokunuş ise kaymakla yapılıyor.

Ortaya çıkan bu geleneksel tatlı, hem görünümü hem de aromasıyla sofralarda iz bırakırken, Amasya’nın asırlık lezzet kültürünü günümüze taşımayı sürdürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahve ve çayı geride bıraktı! Gün boyu enerji veren sabah içeceğiKahve ve çayı geride bıraktı! Gün boyu enerji veren sabah içeceği
Bu yıl erken çıktı! Kilosu 150 TL ama faydaları için kapış kapış gidiyorBu yıl erken çıktı! Kilosu 150 TL ama faydaları için kapış kapış gidiyor

Anahtar Kelimeler:
elma Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.