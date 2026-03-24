2 bin yıldır yetişiyor! Bu meyveden yapılan tatlıya ilgi büyük

Mutfaklarda ustaların ve gençlerin birlikte hazırladığı elma tatlısı, sabır ve incelik isteyen bir süreçten geçiyor. Şehrin simgelerinden biri olan misket elması, bu tarifle birlikte sadece bir meyve olmaktan çıkıp geleneksel bir lezzete dönüşüyor.

Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de misket elmasının şehir için taşıdığı değere vurgu yaparak, bu özel ürünü tatlıyla sunmanın ayrı bir anlam taşıdığını belirtiyor.

Hazırlık aşamasında elmaların kabukları soyulup içleri oyuluyor ve tencereye diziliyor. Her bir elmanın içine şeker eklenirken, hibiskus ve tarçınla aroması zenginleştiriliyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirilen elmalar, soğuduktan sonra ceviz ve fıstıkla dolduruluyor, son dokunuş ise kaymakla yapılıyor.

Ortaya çıkan bu geleneksel tatlı, hem görünümü hem de aromasıyla sofralarda iz bırakırken, Amasya’nın asırlık lezzet kültürünü günümüze taşımayı sürdürüyor.