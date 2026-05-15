Dünyanın en kaliteli incirleri bu ilimizde! Filmlere konu olmuştu

Filmlere konu olan incir reçelinin vazgeçilmez malzemesi 'deli ilek', Aydın’daki pazar tezgahlarında yeniden ilgi odağı oldu. Genellikle kaliteli incir üretimi için kullanılan küçük ilekler, artık reçel yapmak isteyen vatandaşların da gözdesi haline gelirken, tezgahlarda dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da, 'deli ilek' olarak bilinen küçük ilekler de pazar tezgahlarını süslemeye başladı.

İNCİR REÇELİ YAPMAK İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Genellikle ilekler incir ağaçlarını sineklendirmek ve kaliteli incir elde etmek için satın alınırken, bazı vatandaşlar da incir reçeli yapmak için tercih ediyor. İncir reçeli yapımında kullanılan deli ilekler tezgahlarda yerini alırken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

"DELİ İLEK OLARAK BİLİNİYOR"

Gelen talepler doğrultusunda küçük ilekleri satmaya başladığını ifade eden üretici Raziye Ay; "Bu küçük ilekleri genelde reçel yapmak için alıyorlar. Biz normalde bunları hep ayıklar sebzelerin içine dökerdik. Bir keresinde soran oldu getirdim. O günden sonra talep artmaya başladı. İlekleri kaynatıp, acı suyunu aldıktan sonra kabuğunu soyarak şerbet içerisinde bekletiyorlar ve reçele dönüştürüyorlar. Biz de talep olunca getirip satmaya başladık. Normalde büyük ilek satışları olur zaten pazarlarda. Çünkü bu ilekler incir ağaçlarına asılıyor ve sinek çıkarıyor. Tabi bunlar biraz daha küçük. Deli ilek olarak biliniyor. Şuan daha yeni fidanların ileklerini de getirip satıyoruz" dedi.

"SEVENİ DE ÇOK, BİZ DE TALEBİ KARŞILIYORUZ"

Küçük ilekleri bilmeyen bazı vatandaşların da merak ederek tezgaha geldikleri ifade eden Ay, "Tezgahta zaten küçük ilekleri gören vatandaşlar merak edip soruyor, dikkat çekiyor. Alıp reçel yapıyorlar. Seveni de çok. Biz de talebi karşılıyoruz. Bugün sabah da pazara gelmeden isteyenler var diye topladım ve buraya getirdim. Kilosunu da piyasaya uygun şekilde satıyoruz. Çok şükür işlerimiz güzel. Zaten tüm ürünlerimiz organik. Kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünleri satıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

