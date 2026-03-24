Bu yıl erken çıktı! Kilosu 150 TL ama faydaları için kapış kapış gidiyor

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Mersin’de, sebzenin yanı sıra çilek, kayısı ve yeni dünya gibi pek çok meyveyle birlikte badem üretimi de öne çıkıyor. Özellikle ilkbaharın habercisi olarak görülen çağla badem, hem lezzeti hem de tazeliğiyle yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl kış aylarının sert geçmesi, badem ağaçlarının ihtiyaç duyduğu soğuklanmayı almasını sağladı. Bu durum hem verimi artırdı hem de hasadın erkene çekilmesine katkı sundu. Üreticiler, sezonun erken başlaması ve rekoltenin yüksek olmasının yüzlerini güldürdüğünü ifade ediyor.

Silifke’ye bağlı Işıklı Mahallesi’nde kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan yetiştirilen çağla bademlerde yaklaşık 150 tonluk üretim bekleniyor. Bölgede bulunan 25 bin ağaçtan elde edilecek ürünlerin hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderileceği belirtiliyor.

Mahalle Muhtarı Ramazan Güner ise çağlaya olan talebin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, sezonun ilk ürünü olması nedeniyle fiyatların herkesin ulaşabileceği seviyede tutulmaya çalışıldığını söyledi. Güner, “Vatandaş çağlaya ilgi gösteriyor. Biz de bu ilgiyi karşılamak için fiyatı 150 lira seviyesinde belirledik. Ürünlerimiz hem yurt içinde hem de ihracatta değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Baharla birlikte sofralara gelen çağla badem, bu yıl da hem üreticinin hem de tüketicinin gözdesi olmaya devam ediyor.

ÇAĞLANIN FAYDALARI NELERDİR?

Yılın sadece kısa bir döneminde tezgahlarda yerini alan çağla badem, lezzetinin yanı sıra sağlığa sunduğu katkılarla da dikkat çekiyor. İşte sofralara baharla birlikte gelen bu özel meyvenin öne çıkan faydaları:

Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur. İçerdiği C vitamini sayesinde vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebilir

Sindirim sistemini destekler. Lifli yapısıyla bağırsakların daha düzenli çalışmasına katkı sağlar

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. Düşük glisemik etkisi sayesinde ani açlık krizlerini azaltmaya destek olur

Kalp sağlığını korumaya katkı sağlar. İçerdiği sağlıklı yağlar ve antioksidanlarla damar yapısını destekler

Cildi içeriden besler. Antioksidan içeriği sayesinde cildin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olabilir

Tokluk hissini artırır. Ara öğünlerde tercih edildiğinde uzun süre tokluk sağlayarak iştah kontrolüne destek olur