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2 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

03.03.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Mart reyting sonuçları açıklandı m? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2 Mart Çarşamba günü Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Survivor 2022 AllStar gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar yayınlandı. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 2 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

2 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

2 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2 Mart Çarşamba akşamıı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, ATV'nin çok konuşulan yapımı Kuruluş Osman ve TV 8'in gündemden düşmeyen yarışma programı Survivor 2022 AllStar ekrana geldi.2 Mart Çarşamba günü kanallar reyting mücadelesi verdi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 2 Mart reyting sonuçları ve sıralamanın detaylarına haberimizde yer verdik.

2 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Mart Çarşamba günün akşamında Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de Survivor ekrana geldi. 2 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

1 MART SALI REYTİNG SONUÇLARI

1 Mart Salı reyting sonuçlarında Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Destan” yar aldı.

  1. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star”, 3.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Üç Kız Kardeş” bulunurken AB'de ise 1.sırada “Survivor All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Baba” yer aldı.

1 Mart Çarşamba reyting sonuçları!

1 Mart Çarşamba reyting sonuçları!

1 Mart Çarşamba reyting sonuçları!

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi Sadakatsiz dizisi survivor
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