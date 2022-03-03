2 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

2 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2 Mart Çarşamba akşamıı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, ATV'nin çok konuşulan yapımı Kuruluş Osman ve TV 8'in gündemden düşmeyen yarışma programı Survivor 2022 AllStar ekrana geldi.2 Mart Çarşamba günü kanallar reyting mücadelesi verdi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 2 Mart reyting sonuçları ve sıralamanın detaylarına haberimizde yer verdik.
2 Mart Çarşamba günün akşamında Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de Survivor ekrana geldi. 2 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir...
1 Mart Salı reyting sonuçlarında Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Destan” yar aldı.
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