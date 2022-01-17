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2 milyon dolara bacaklarını sigortalatan Heidi Klum'dan ilginç açıklama

17.01.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bacaklarını yedi yıl önce sigortalatan ünlü model Heidi Klum, bir bacağının diğerinden daha pahalı olduğunu söyleyerek ilginç bir açıklama yaptı. Bunun sebebinin ise bacağının birinde yara izinin bulunması olduğunu söyledi.

2 milyon dolara bacaklarını sigortalatan Heidi Klum'dan ilginç açıklama

90’lı yılların ünlü modeli ve şimdilerde America’s Got Talent adlı yarışmanın jüri üyesi olan Heidi Klum, bacaklarını 2015’te 2 milyon dolara sigortalatmıştı. 48 yaşındaki Alman model, katıldığı The Ellen DeGeneres Show’da bacaklarını sigortalatmasıyla ilgili konuştu. Ünlü yıldız, bir bacağının diğerinden daha pahalı olduğunu söyledi.

“Küçükken camın üstüne düşmüştüm ve dolayısıyla bir bacağımda büyük bir yara izi var” diyerek, yara izli olan sol bacağının daha düşük fiyatlı sigortalandığını açıkladı.

Ekran Alıntısı

Klum, “Bacağıma çok fazla kapatıcı sprey sıkıyorum, dolayısıyla şimdi göremezsiniz” diye de ekledi.

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Klum, en son ünlü rap şarkıcısı Snoop Dogg ile işbirliği yaparak şarkıcılığa soyunmasıyla gündeme gelmişti. İki ünlü isim Chai Tea with Heidi adlı şarkı çıkarmıştı.

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Heidi Klum
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