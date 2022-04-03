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2 Nisan 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

03.04.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Nisan 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen televizyon izleyicileri konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı, Survivor, Güldür Güldür ve İftarlık Gazoz gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. 2 Nisan reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

2 Nisan 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

2 Nisan reyting sonuçları Gönül Dağı, Survivor, Güldür Güldür ve İftarlık Gazoz gibi dizilerin adından söz ettiren yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 2 Nisan 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. 2 Nisan reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

2 Nisan Cumartesi günü hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak ediliyor. 2 Nisan Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Kasaba Doktoru ön izleme aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kasaba Doktoru ön izleme, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kasaba Doktoru yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN

1 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aziz yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yalnız Kurt yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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