Sayfa'nın konuğu Aslı Barış, 31 Mayıs Salı günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Ünlü isim, stil ödülleri gecesine kimlerin tarzlarıyla damga vurduğunu tek tek açıkladı. Vatandaşlar internette; 2. Sayfa konuğu Aslı Barış kimdir? Aslı Barış nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü ismin biyografisi ve kariyeri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

2. SAYFA'NIN KONUĞU ASLI BARIŞ KİMDİR?

Aslı Barış yaklaşık 2001 yılından beri medya sektöründedir.

Aslı Barış, kariyerine NTV haber kanalında başlamıştır. Çok sayıda gazetede çalışan ünlü isim, ‘Aslı Barış Ekranda’ isimli programın da yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Bir dönem bir gazetede Başak Dizer Tatlıtuğ ve Ceylan Atınç’la birlikte mpoda konseyi köşesinde yazdı.

