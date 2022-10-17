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  4. 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı Öztürk kimdir? Eyüpsporlu Alpaslan Öztürk ile eşi Ebru Şancı Öztürk ne zaman evlendi, aralarındaki yaş farkı ne?

2. Sayfa konuğu Ebru Şancı Öztürk kimdir? Eyüpsporlu Alpaslan Öztürk ile eşi Ebru Şancı Öztürk ne zaman evlendi, aralarındaki yaş farkı ne?

17.10.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şancı Öztürk 17 Ekim 2022 Pazartesi günü Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa magazin programına konuk olup Müge Dağıstlanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Eyüpspor futbolcusu Alpaslan Öztürk ile eşi olan ünlü isim, 2. Sayfa'da magazin gündemini değerlendirdi. Peki, 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı Öztürk kimdir? Eyüpsporlu Alpaslan Öztürk ile eşi Ebru Şancı Öztürk ne zaman evlendi, aralarındaki yaş farkı ne?

2. Sayfa konuğu Ebru Şancı Öztürk kimdir? Eyüpsporlu Alpaslan Öztürk ile eşi Ebru Şancı Öztürk ne zaman evlendi, aralarındaki yaş farkı ne?

Ebru Şancı Öztürk, TV 8'de canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan ünlü isim ile birlikte eşi Alpaslan Öztürk de merak konusu oldu. Peki, Ebru Şancı Öztürk kimdir? İşte Eyüpspor futbolcusu Alpaslan Öztürk ile eşi Ebru Şancı Öztürk arasında yaş farkı...

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı Öztürk, 31 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk model, sunucu ve oyuncu olan Ebru Şancı Öztürk, 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı.

18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olan Ebru Şancı Öztürk, New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Ebru Şancı Öztürk burada modellik ve oyunculuk yapmayı sürdürdü.

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

EBRU ŞANCI'NIN EŞİ ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993 yılında Belçika, Anvers'ta dünyaya geldi.

Alpaslan Öztürk, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynamıştır.

Alpaslan Öztürk şu an 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giymektedir.

İşte Alpaslan Öztürk'ün forma giydiği takımlar:

Altyapı kariyeri:

Berchem Sport
200?-2009 Beerschot AC
2009-2011 Birmingham City

Profesyonel kariyeri:

2011 Birmingham City
2011-2013 Beerschot
2013-2016 Standard Liège
2014-2015 → Kasımpaşa (kiralık)
2015-2016 → Eskişehirspor (kiralık)
2017-2018 Elazığspor
2018-2021 Göztepe
2021- 2022 Galatasaray
2022- Eyüpspor

Milli Takım kariyeri:

2010 Türkiye U-18
2010-2011 Belçika U-18
2011-2012 Belçika U-19
2012-2013 Belçika U-21
2013-2014 Türkiye U-20
2013-2014 Türkiye U-21
2014 Türkiye Türkiye A2
2021- Türkiye

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