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2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu yayınlanacak

DİZİ HABERLERİ  | 03.04.2020 15:04 | Son Güncelleme

Evlerinde karantinada olan sosyal medya kullanıcıları, Twitter hesaplarından Kanal D'yi etiketleyerek bu süreçte Aşk-ı Memnu dizisini yayınlamasını istedi. Çağrılara kulak veren kanal ise her gün yayınlanan 2. Sayfa programının yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlayacak.

2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu yayınlanacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde 356 kişinin hayatını kaybettiği salgından korunmak isteyenler ise uyarılara kulak asarak kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Bu süreci evinde geçiren vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından Kanal D'ye seslenerek Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümlerinin yayınlanmasını istedi.

Gelen çağrılar üzerine harekete geçen kanal ise hafta içi her gün 10.45'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının gününü değiştirdi. 2. Sayfa programı koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa bir süreliğine sadece Cumartesi ve Pazar günü yayınlanacak.

Hafta içi her gün ise başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi yayınlanacak. Dizi, 06 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
2. Sayfa, Aşk-ı Memnu,

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