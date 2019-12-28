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  4. 2. Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı'nın acı günü! Babası vefat etti

2. Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı'nın acı günü! Babası vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayımlanan 2. Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı'nın babası Antalya'daki evinde yaşamını yitirdi.

2. Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı'nın acı günü! Babası vefat etti

Kanal D ekranlarında yayımlanan 2. Sayfa programının sunucularından olan ve aynı zamanda Posta Gazetesi'nde Magazin Müdürlüğü yapan Müge Dağıstanlı'nın babası Güngör Abdullah Dağıstanlı, Antalya'da evinde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Astur Manolya Sitesi'nde yalnız yaşayan Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı göremeyen komşuları, saat 13.30 sıralarında evine gitti. Zili çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca giriş kattaki eve pencereden girdi.

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İçeriden aldıkları anahtarla kapıyı açan komşuları, Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı banyoda yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağıstanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Dağıstanlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dağıstanlı'nın banyoda ıslak zemin nedeniyle kayıp düştüğü, buna bağlı olarak da yaşamını yitirdiği belirtildi.


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2. Sayfa Müge Dağıstanlı Güngör Abdullah Dağıstanlı

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