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2 üniversite öğrencisini gizli kamerayla izleyen doktora soruşturma!

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Bartın'da aile sağlığı merkezinde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. K.Ü. (50), evinin yan dairesinde oturan ve üniversitede okuyan 2 kız öğrenciyi tuvalet penceresinden içeriye yerleştirdiği gizli kamerayla görüntülediği iddiasıyla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden K.Ü., serbest bırakılırken, Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

2 üniversite öğrencisini gizli kamerayla izleyen doktora soruşturma!

Olay, iddiaya göre 10 gün önce Kemerköprü Mahallesi’ndeki 3 katlı binada meydana geldi. Kentte bir aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., hazırladığı düzenekle yan daireye yeni taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeriye gizli kamera yerleştirdi.

KAMERAYI FARK EDEREK POLİSE HABER VERDİ

Yan dairede bulunan kız öğrencilerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara el koydu. Doktor K.Ü.’nün karakoldaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktor K.Ü.’nün olayın ardından izne ayrıldığı öğrenilirken, Bartın Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ doktor Gizli Kamera

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Kendi gibi zihniyette olanları hep serbest bırakırlar. Sonuçta o hakim ve savcıları oraya getirenlerde aynı zihniyette. Kızlar FETÖcü bu doktor deselerdi bak bakalım 6 aydan önce dışarı çıkabilir miydi. Zihniyet meselesi işte.
itiraf etti diye mi serbest birakilmis muz cumhuriyeti bile böyle degildir
ortalık sapık dolu naparsan yap
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